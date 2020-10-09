Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в официальном матче за национальную команду впервые после скандала на Кубке Америки летом 2019 года.
Аргентина играла с Эквадором в рамках первого тура отборочного цикла ЧМ-2022. 33-летний Месси забил единственный мяч в матче, реализовав пенальти на 13-й минуте встречи. В последний раз Лео забил за сборную также Эквадору на Кубке Америки.
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За весь матч аргентинцы нанесли восемь ударов в сторону ворот соперника, два из них пришлись в створ. Их соперники пробили всего трижды и ни разу не попали в створ.
- После Кубка Америки Месси был отстранен на 3 месяца от матчей за сборную из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ.
- 13 октября Аргентина сыграет против Боливии.
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