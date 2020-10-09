Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Уругвая Луис Суарес в последних матчах за национальные команды в рамках отбора на ЧМ-2022 повторили рекорд легендарного бразильского футболиста Роналдо.

Аргентинцы играли против Эквадора, 33-летний Месси стал автором единственного гола с пенальти. Его уругвайский ровесник забил в ворота Чили – матч завершился со счетом 2:1.

ЧМ. Квалификация. Южная Америка Месси забил за сборную в первом официальном матче после дисквалификации 2 ЧАСА НАЗАД

Таким образом, бывшие одноклубники по «Барселоне» забили по 39 мячей за сборные в официальных матчах. Они сравнялись по этому показателю с Роналдо: великая троица делит первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных.

13 октября Аргентина сыграет против Боливии, Уругвай 14-го числа встретится с Эквадором.

Суарес в летнее трансферное окно-2020 перешел из «Барселоны» в «Атлетико».

Чемпионат Испании Ди Марцио: «Месси в 2004 году был очень близок к трансферу в «Челси» 17 ЧАСОВ НАЗАД