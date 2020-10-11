Защитник сборной Колумбии Сантьяго Арьяс получил страшную травму в матче против команды Венесуэлы, который проходил в рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2022.

На первых минутах игры 28-летний Арьяс столкнулся с полузащитником Дарвином Мачисом. После стыка ступня пострадавшего Арьяса вывернулась под неестественным углом. Мачис схватился за голову, как и другие футболисты, окружившие травмированного.

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Венесуэлец получил красную карточку и не пытался оспорить решение, но в дело вмешался ВАР – видеоповтор показал судье, что между футболистами не было контакта, а Арьяс просто неудачно упал.

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Колумбия выиграла со счетом 3:0.

Арьяс – игрок «Байера». Немецкий клуб арендовал его у «Атлетико».

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