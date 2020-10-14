После победного матча 33-летний нападающий ответил на реплики Лукаса Навы из тренерского штаба болоивийцев. «Жаркое полевкусие! После финального свистка боливийцы и аргентинцы обменялись горячими словами», – утверждается в твиттере Movistar Deportes, который опубликовал видео небольшой потасовки.