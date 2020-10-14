Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вспылил после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Боливии.
После победного матча 33-летний нападающий ответил на реплики Лукаса Навы из тренерского штаба болоивийцев. «Жаркое полевкусие! После финального свистка боливийцы и аргентинцы обменялись горячими словами», – утверждается в твиттере Movistar Deportes, который опубликовал видео небольшой потасовки.
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На ролике четко видно участие в инциденте Месси.
- Аргентина выиграла у Боливии со счетом 2:1, проигрывая по ходу матча.
- Это второй официальный матч Месси за сборную после дисквалификации, полученной на Кубке Америки-2019.
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