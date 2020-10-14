Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на второе место по голам за национальную команду, обойдя легендарного Роналдо.

28-летний форвард сделал хет-трик в матче южноамериканского отбора на ЧМ-2022 против Перу. У Неймара теперь 64 мяча, у Роналдо – 62. Список бомбардиров возглавляет великий Пеле, забивший за сборную Бразилии 77 раз.

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«При всем уважении к вам, феномен», – написал Неймар в инстаграме, выложив фото Роналдо и отметив его.

Матч с Перу завершился со счетом 4:2, помимо Неймара в составе бразильцев отличился Ришарлисон.

Роналдо дважды выиграл с национальной командой чемпионат мира и Кубок Америки, а также взял Кубок Конфедераций.

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