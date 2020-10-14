Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на второе место по голам за национальную команду, обойдя легендарного Роналдо.
28-летний форвард сделал хет-трик в матче южноамериканского отбора на ЧМ-2022 против Перу. У Неймара теперь 64 мяча, у Роналдо – 62. Список бомбардиров возглавляет великий Пеле, забивший за сборную Бразилии 77 раз.
Чемпионат Испании
«Барселона» не уважает легенд. Уход Суареса взбесил Неймара и других топов
«При всем уважении к вам, феномен», – написал Неймар в инстаграме, выложив фото Роналдо и отметив его.
- Матч с Перу завершился со счетом 4:2, помимо Неймара в составе бразильцев отличился Ришарлисон.
- Роналдо дважды выиграл с национальной командой чемпионат мира и Кубок Америки, а также взял Кубок Конфедераций.
Чемпионат Франции
Неймар назвал японца из «Марселя» «китайским дерьмом» (Partidazo COPE)
Чемпионат Франции
Спецы чтения по губам выяснили, как Гонсалес оскорблял Неймара