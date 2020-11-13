Сборная Аргентины не обыграла Парагвай в квалификации ЧМ-2022. Матч, состоявшийся в Буэнос-Айресе, завершился со счетом 1:1.
На гол Анхеля Ромеро с пенальти Аргентина ответила точным ударом Николаса Гонсалеса. На 58-й минуте «альбиселесте» вышли вперед благодаря второму в сезоне голу Месси с игры, но судья отменил взятие ворот после просмотра ВАР – в начале атаки игрок сборной Аргентины нарушил правила на сопернике.
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- Аргентина набрала 7 очков после трех матчей и занимает первое место в отборочном турнире.
- На счету Месси 6 голов и 4 ассиста в 10 матчах сезона-2020/21.
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