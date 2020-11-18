Бразилия обыграла Уругвай в матче квалификации ЧМ-2022 – 2:0. Голами отметились Артур и Ришарлисон.
Весь второй тайм хозяева тщетно пытались отыграться, но окончательно простились с шансами на 71-й минуте после удаления Эдинсона Кавани. Нападающий «МЮ» грубо обошелся с Ришарлисоном, наступив тому на голеностоп. Судья сначала показал Эдинсону желтую карточку, но затем обратился к ВАР и изменил решение на более суровое.
Лига чемпионов УЕФА
Хотел завершить карьеру из-за травм. Кавани – ненужный трансфер «МЮ»
- Для Кавани это удаление стало первым за 4,5 года.
- Бразилия набрала 12 очков после 4 матчей и уверенно лидирует в южноамериканской отборочной кампании, Уругвай с 6 баллами занимает пятое место.
Чемпионат Англии
Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Трансферы
Зинченко в «Барселоне», Глушаков и «Химки», 2 звезды «ПСЖ» в «Баварии»