Весь второй тайм хозяева тщетно пытались отыграться, но окончательно простились с шансами на 71-й минуте после удаления Эдинсона Кавани. Нападающий «МЮ» грубо обошелся с Ришарлисоном, наступив тому на голеностоп. Судья сначала показал Эдинсону желтую карточку, но затем обратился к ВАР и изменил решение на более суровое.