Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Чили в Сантьяго-дель-Эстеро прошла церемония открытия статуи Диего Марадоны.

В мероприятии приняли участие футболисты аргентинской команды. Сборная Аргентины проводит первый официальный матч после смерти Марадоны.

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Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Марадона в качестве футболиста привел сборную Аргентины к золоту ЧМ-1986 и серебру ЧМ-1990. В качестве тренера он дошел с «альбиселесте» до четвертьфинала ЧМ-2010.

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