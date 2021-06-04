Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Чили в Сантьяго-дель-Эстеро прошла церемония открытия статуи Диего Марадоны.
В мероприятии приняли участие футболисты аргентинской команды. Сборная Аргентины проводит первый официальный матч после смерти Марадоны.
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- Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.
- Марадона в качестве футболиста привел сборную Аргентины к золоту ЧМ-1986 и серебру ЧМ-1990. В качестве тренера он дошел с «альбиселесте» до четвертьфинала ЧМ-2010.
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