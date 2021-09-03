Карьера Лионеля Месси в «ПСЖ» могла не продлится и одного месяца из-за грубейшего фола в отборочном матче чемпионата мира-2022.
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В первом тайме встречи Венесуэла – Аргентина защитник хозяев Адриан Мартинес прямой ногой влетел Месси ниже колена. Лишь чудом Лео избежал тяжелейшей травмы и даже продолжил встречу, а грубиян был незамедлительно вышвырнут с поля.
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  • Аргентина победила со счетом 3:1, но Месси результативными действиями не отметился.
  • 10 августа Лео перешел в «ПСЖ» и успел сыграть за французский клуб всего несколько минут перед перерывом на матчи сборных.
  • 26-летний Адриан Мартинес дебютировал за сборную Венесуэлы в июне. Это был его всего лишь четвертый матч за национальную команду.
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