Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал обвинения в лишнем весе со стороны болельщиков.
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«Мы играли хорошо? Нет. Мы победили? Да! А больше нас ничего не волнует! P.S. Я надел футболку размера L. У меня все в порядке с весом. В следующий раз попрошу дать размер M», – написал Неймар в сторис инстаграма, сопроводив высказывание о лишнем весе большим количеством смеющихся эмодзи.
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