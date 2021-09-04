Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал обвинения в лишнем весе со стороны болельщиков.

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«Мы играли хорошо? Нет. Мы победили? Да! А больше нас ничего не волнует! P.S. Я надел футболку размера L. У меня все в порядке с весом. В следующий раз попрошу дать размер M», – написал Неймар в сторис инстаграма, сопроводив высказывание о лишнем весе большим количеством смеющихся эмодзи.

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