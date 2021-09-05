Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины обернулся грандиозным скандалом. На 10-й минуте на поле вышли сотрудники полиции с претензиями к гостям, после чего аргентинские футболисты в полном составе покинули поле.
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Ранее сообщалось, что представители здравоохранения Бразилии хотели запретить четырем игрокам сборной Аргентины, представляющим АПЛ, выйти на поле по причинам нарушения правил карантина. Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро должны были пройти 2-недельный карантин, но не сделали этого.
  • Перед началом матча Бразилия лидировала в таблице, выиграв 7 матчей из 7 (21 очко).
  • Аргентина шла следом, отставая на 6 баллов.
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