Встреча сборных Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, прерванная из-за появления посторонние людей, не будет доиграна в тот же день. Как сообщает AP, в настоящий момент местная полиция готовится сопровождать автобус с аргентинской сборной.

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По мнению Бразильского агентства санитарного надзора (Anvisa), четыре аргентинских игрока сборной обязаны были отбыть карантин перед матчем. Это предписано всем иностранным путешественникам, которые проехали в течение последних 14 дней через Великобританию, ЮАР, Северную Ирландию или Индию, им запрещен свободный въезд в Бразилию.

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила с заявлением по поводу произошедшего.

«По решению судьи матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной, организованный ФИФА, приостанавливается. Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира – это соревнование под эгидой ФИФА. Все решения, касающиеся его организации, являются исключительной компетенцией ФИФА», – говорится в сообщении по информации «Р-Спорт»

Карантин должны были отсидеть игроки английской Премьер-лиги Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндия, представляющие «Астон Виллу», а также Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».

Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли на поле в стартовом составе.

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