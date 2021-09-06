Президент Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) Антонио Торрес отреагировал на отмену матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 между Бразилией и Аргентиной.

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Торрес подтвердил, что четыре аргентинских футболиста нарушили санитарный регламент Бразилии: «К сожалению, предписание Anvisa не было выполнено. Этих четырех игроков нужно депортировать из Бразилии». Функционер добавил, что проведение матча в таких условиях было бы абсурдом, приводит его слова Globo

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Сотрудники Anvisa подозревают, что аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – «Астон Вилла»), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – «Тоттенхэм») пересекли границу страны с нарушениями.

Спустя четыре минуты после начала игра была остановлена из-за появления на стадионе представителей Anvisa и полиции.

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