Сборная Аргентины по футболу во главе с капитаном Лионелем Месси обыграла Боливию в матче 10-го тура группового этапа отбора к ЧМ-2022. Матч завершился со счетом 3:0.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
Месси оформил хет-трик и обошел легендарного бразильца Пеле по голам за южноамериканскую сборную. Третий мяч стал для Месси 79-м за сборную, у Пеле – 77.
Чемпионат Франции
Месси, Неймар или Рамос? Кто заберет стандарты в «ПСЖ»
ДЕНЬ НАЗАД
  • 79 голов и 52 ассиста – показатели Месси в 153 матчах за сборную.
  • Аргентина идет второй в группе, на три очка уступая Бразилии.
Месси, Неймар или Рамос? Кто заберет стандарты в «ПСЖ»
Турнирная таблица чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Месси и президент Франции попробуют убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»
ВЧЕРА В 20:51
Чемпионат Испании
Куман сказал, как улучшилась игра «Барсы» после ухода Месси
ВЧЕРА В 20:22