Сборная Аргентины по футболу во главе с капитаном Лионелем Месси обыграла Боливию в матче 10-го тура группового этапа отбора к ЧМ-2022. Матч завершился со счетом 3:0.
Месси оформил хет-трик и обошел легендарного бразильца Пеле по голам за южноамериканскую сборную. Третий мяч стал для Месси 79-м за сборную, у Пеле – 77.
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- 79 голов и 52 ассиста – показатели Месси в 153 матчах за сборную.
- Аргентина идет второй в группе, на три очка уступая Бразилии.
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