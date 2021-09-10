Сборная Аргентины впервые отпраздновала победу на Кубке Америки-2021 в родной стране, и капитан команды Лионель Месси не сдержал слез, комментируя успех после победы над Боливией в матче отбора на ЧМ-2022.

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«Лучшего места не придумать, чтобы отпраздновать это. Моя мама, мои братья – на трибуне. Им пришлось через многое пройти, и сегодня они здесь празднуют, чему я очень рад. Я очень хотел насладиться этим. Я долго этого ждал, мечтал. И то, как это случилось, – уникально», – сказал Месси.

ЧМ. Квалификация. Южная Америка Месси сделал хет-трик и обошел Пеле по голам за сборную 2 ЧАСА НАЗАД

Кубок Америки стал первым титулом 34-летнего Месси за сборную.

В матче против Боливии он оформил хет-трик и обошел Пеле по голам за национальную команду.

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