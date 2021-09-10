Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар признался, что не знает, что ему нужно делать для уважения публикой.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
«Я очень рад быть лучшим бомбардиром Бразилии в отборочных матчах и лучшим ассистентом сборной. Скоро, если все пойдет хорошо, для меня будет честью обойти Пеле и стать лучшим бомбардиром сборной.
ЧМ. Квалификация. Южная Америка
«Их надо депортировать». Глава здравоохранения – об аргентинцах
06/09/2021 В 05:21
Не знаю, что мне еще сделать, чтобы люди меня уважали. Это нормально, так происходит уже давно. Репортеры, комментаторы, все остальные. Иногда мне даже не хочется давать интервью, но для важных моментов я делаю это. Пусть подумают немного», – цитирует Неймара Goal.com со ссылкой на эфир TV Globo.
  • У Неймара 69 голов за сборную Бразилии, у Пеле – 77.
  • Последний матч Бразилии против Перу в рамках отбора на ЧМ-2022 завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев, Неймар забил и сделал ассист.
Месси сделал хет-трик и обошел Пеле по голам за сборную
Турнирная таблица чемпионата Франции
ЧМ. Квалификация. Южная Америка
ФИФА решит судьбу матча между Бразилией и Аргентиной
05/09/2021 В 21:14
ЧМ. Квалификация. Южная Америка
Аргентинцы покинули поле в матче с Бразилией
05/09/2021 В 19:25