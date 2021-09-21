Бывшую звезду «Валенсии», нынче одного из тренеров сборной Аргентины Роберто Айялу ограбили под дулом пистолета.

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Айяла был остановлен тремя нападавшими, когда ехал в своей машине в районе Сан-Каэтано в аргентинском городе Лухан. Он был вынужден подчиниться, поскольку в машину полетели камни и было направлено оружие.

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Затем грабители забрали мобильный телефон Айалы, а также наличные на сумму 5 600 евро. Проезжающий мимо водитель сразу же вызвал полицию. Роберто, к счастью, не пострадал, сообщает Mundo Deportivo

В период с 2000 по 2007 годы Айяла провел более 200 матчей за «Валенсию», выиграв за это время два титула Ла Лиги и Кубок УЕФА.

Сейчас он работает с Лионелем Скалони в составе тренерского штаба сборной Аргентины.

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