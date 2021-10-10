Форвард «ПСЖ» бразилец Неймар рассказал, что ЧМ-2022 в Катаре, вполне вероятно, станет для него последним из-за недостатка мотивации.

«Мне кажется, это мой последний чемпионат мира. Я думаю о нем таким образом потому, что не знаю, хватит ли мне силы духа продолжать играть в футбол. Поэтому я сделаю все от меня зависящее, чтобы хорошо выступить, победить вместе со своей страной, исполнить главную детскую мечту. И я надеюсь, что у меня получится этого добиться», – цитирует слова нападающего из фильма Neymar & The Line Of Kings Goal

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Неймар – олимпийский чемпион 2016 года.

На момент ЧМ-2022 Нею будет 30 лет. Он участвовал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов в составе сборной Бразилии, но остался без медалей.

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