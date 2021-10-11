Сборная Аргентины разгромила Уругвай в своем десятом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, завершилась со счетом 3:0.

В составе «альбиселесте» отличились Лео Месси, Родриго де Пуль и Лаутаро Мартинес. Капитан аргентинцев открыл счет на 38-й минуте совершенно случайно – он задумывал лишь шедевральную передачу на партнера: Лео шведой выкрутил мяч в штрафную с 25 метров, Николас Гонсалес в борьбе с защитником дезориентировал вратаря, и в итоге Месси отличился попаданием в дальний угол.

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«Мы провели отличную игру, все сработало замечательно, – заявил Месси после матча. – Уругвай ждал нас и создавал опасность, но как только мы забили первый мяч, то стали находить пространство, и голы появились».

Аргентина благодаря победе набрала 22 очка и оторвалась от идущих третьими и четвертыми в группе Уругвая с Эквадором на шесть баллов.

Для Месси этот мяч стал шестым в отборочном турнире. Он – вице-лидер гонки бомбардиров, отставая на два гола от боливийца Марсело Морено.

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