Форвард сборной Аргентины Лионель Месси остался недоволен работой арбитра из Бразилии Уилтона Сампайо на матче отборочного тура к ЧМ-2022 с Перу. В середине второго тайма в ворота аргентинцев он назначил пенальти, который перуанцы не смогли реализовать.

«Трудный матч, играть было непросто. Сильный ветер, соперник играл глубоко в обороне, оставляя мало пространства для маневра. Каждый раз, когда этот арбитр судит нас, он делает одно и то же. Кажется, он делает это специально. В любом случае, это три важных очка, которые приближают нас к цели», – написал Месси в инстаграме.

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Встреча между Аргентиной и Перу закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0.

После 12 туров аргентинцы с матчем в запасе идут вторыми в южноамериканском отборе, опережая на 8 очков Эквадор и на 6 отставая от Бразилии (у которой тоже 11 матчей).

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