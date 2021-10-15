Полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос избежал наказания за грубое нарушение в матче квалификации ЧМ-2022 против Эквадора.
В попытке сохранить мяч игрок «Зенита» вонзил шипы в голень нападающего Анхеля Мены. Судья посчитал, что нарушение не тянет ни на предупреждение, ни на удаление.
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- Колумбия и Эквадор сыграли вничью со счетом 0:0.
- После 12 матчей эквадорцы идут на третьем месте в группе с 17 очками, колумбийцы – на четвертом с 16 баллами.
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