Сборная Аргентины сыграла вничью с Бразилией. Команды не забили ни одного мяча, зато бразильцы невольно помогли обладателям Кубка Америки квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре.

Матч начался с милого жеста аргентинцев, которые вышли на командное фото с баннером, посвященным Серхио Агуэро. Нападающий «Барсы» выбыл минимум на три месяца и вообще рискует завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

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Сборная Аргентины Фото: Getty Images

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Несмотря на нули, встреча прошла напряженно, во многом из-за неуверенной работы судьи. На 32-й минуте арбитр никак не отреагировал на нарушение Эдера Милитао, который лег под удар Месси и коснулся мяча рукой. Вряд ли тот эпизод тянул на пенальти, но арбитру точно стоило назначить штрафной удар. Лео сильно разозлился и даже накричал на арбитра после отказа назначать стандартное положение.

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Через несколько минут судья не заметил грубейшее нарушение со стороны аргентинцев. Николас Отаменди осознал, что управиться с Рафиньей удастся только грубой силой, а потому аккуратно, но сильно врезал игроку «Лидса» локтем. Судья никак не отреагировал и не попросил помощи ВАР, а Рафинье потребовалась медицинская помощь: после удара Отаменди изо рта пошла кровь. Если бы судья увидел нарушение, пришлось бы назначать пенальти, и игра могла бы повернуться совсем по-другому.

После матча главный тренер бразильцев Тите был взбешен. «Тому, кто работает на ВАР, просто невозможно, повторюсь, невозможно не увидеть локоть у Отаменди в эпизоде с Рафиньей. Это определило исход игры? Я не знаю. Традиции, технический уровень двух команд, это понятно. Но судейство должно быть равным для всех. Не могу представить этого в работе арбитра ВАР. Я говорю так, потому что я вежлив – на этом все», – заявил коуч.

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Аргентина продолжает унижать Бразилию. Вслед за победой в финале Кубка Америки на «Маракане» «альбиселесте» квалифицируются на ЧМ за счет главных соперников даже без победы и при спорной работе судьи. А добил команду Тите этот финт Ди Марии. Автор победного мяча в финале Копы решил, что если не получается забить, то надо хотя бы лишить боевого духа нападающего соперника.

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