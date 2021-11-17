В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Чили уступила команде Эквадора со счетом 0:2. Чилийцы проиграли во многом из-за удаления в начале встречи, когда Артуро Видаль грубо сфолил на Феликсе Торресе.

В попытке отобрать мяч Видаль высоко махнул ногой и шипами попал в голову эквадорского полузащитника. Судья матча Фернандо Рапаллини, который работал на Евро-2020, не сомневался, что нужно показывать Видалю красную карточку.

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После нарушения и удаления Артуро Видаль спорил с судьей и держался за голову, изображая расстройство от решения арбитра. Возможно, поступок чилийца – не случайность. В последнее время Видаль регулярно удивляет странным поведением – не исключено, что оно перенеслось на поле.

Фернандо Рапаллини и Артуро Видаль Фото: Getty Images

Во время Кубка Америки Marca сообщала, что шесть футболистов сборной Чили пригласили женщин в номера гостиницы, нарушив меры по защите от коронавируса. В организации тайной секс-вечеринки и съеме проституток помимо Видаля подозревали Жеана Менесеса, Гари Меделя, Пабло Галдамеса, Пабло Арангуиса и Эдуардо Варгаса. Однако позже Видаль отреагировал постом в инстаграме, где обвинил в зависти распускающие слухи медиа. По его словам, футболисты вызывали не женщин, а барбера – строчно потребовалась стрижка.

Тренер национальной команды не наказал игроков, а сборная вылетела на очень ранней для себя стадии – в четвертьфинале. Видаль отправился в Милан, а в октябре снова попал в новости. В интернете появилось августовское видео, на котором нетрезвый Артуро выходит из клуба, садится на припаркованный рядом мотоцикл, а затем слезает с него, чтобы сделать фото с фанатом. После этого Видаль забирается на багажник своего Ferrari и делает кувырок – выглядят действия игрока невероятно комично.

Во время Копы сборная Чили пострадала примерно от такого же удара, каким Видаль срубил Феликса Торреса. В четвертьфинале с Бразилией Габи Жезус устроил аттракцион имени Найджела де Йонга Эухенио Мене.

Видаль серьезно подвел чилийцев. Сборная не только осталась вдесятером в игре с Эквадором, логично проиграла и сохранила минимум шансов на Катар, но и осталась без Видаля в матче с Аргентиной в январе 2022-го.

Параллельно с чилийцами Бразилия встретилась с Аргентиной. Там тоже случился скандал.

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