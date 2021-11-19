Сборная Бразилии уверенно прошла отборочный турнир ЧМ-2022 и досрочно обеспечила себе поездку в Катар. Неймар забил 7 мячей – больше только у Марсело Мореано из скромной Боливии (9), но снова стал объектом критики.

Что произошло?

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В ночь на 12 ноября Неймар отыграл полностью первый матч в ноябрьском расписании сборной Бразилии против колумбийцев (1:0) и отметился голевой передачей на Лукаса Пакету на 72-й, а спустя 2 минуты получил желтую карточку за грубый удар сзади по ногам. Ней успел также вступить в жесткий стык с Хуаном Куадрадо. Победу, принесшую Бразилии путевку на ЧМ-2022, футболист отметил ярко: нацепил ковбойскую шляпу и станцевал.

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Неймар в ковбойской шляпе после матча Бразилия – Колумбия Фото: Getty Images

Спустя 5 дней пентакампеонам предстоял принципиальнейший матч против Аргентины, но у капитана «селесао» внезапно возникли мышечные проблемы.

А в чем скандал?

Казалось, ничего не обычного, ведь в последние годы самого дорого футболиста планеты действительно преследуют травмы. Тем более на тренировках пентакампеонов бывает опасно:

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Но бразильский медиагиант Globo распространил информацию, что празднования выхода на ЧМ Неймаром не ограничились танцами на поле: выходные он провел в дорогом клубе в компании других бразильских селебрити.

В Бразилии многие посчитали, что их капитан изначально не хотел играть против Аргентины. Ведущий Нето намекнул, что еще с Колумбией Неймар всячески нарывался на удаление.

«Неймара освободили после матча с Колумбией, во время которого он вполне мог быть удален. Он кричал арбитру в лицо, дрался с Куадрадо, цеплялся со всеми. Неймар не был удален – ему показали желтую карточку. Однако он искал варианты получить красную.

Неймар и арбитр Роберто Тобар в матче Бразилия – Колумбия Фото: Getty Images

У него были выходные в субботу и воскресенье, затем он приехал в понедельник и сказал, что у него болит приводящая мышца. Главное, что нужно было сделать – это отдохнуть после игры. Что сделал Неймар? Он ночью отправился в бар для знаменитостей. И этот футболист представляет сборную Бразилии?

То, как он танцевал в ковбойской шляпе после матча, впечатляет. Ни один человек с болью в мышцах так танцевать не может».

Неймара впервые подозревают?

Конечно, нет. Еще пару лет назад главным мемом, связанным с футболистом – помимо нырков – были постоянные травмы перед днем рождения сестры. Нея реально обвиняли, что он чуть ли не симулирует повреждения ради возможности съездить на родину и повеселиться.

Однако, в этот раз подозрения наверняка беспочвенны. «ПСЖ» подтвердил наличие у бразильца мышечных проблем, и в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» его на поле не будет. Сам Неймар довольно болезненно реагирует на критику. Этой осенью он уже дважды жаловался на неуважение в свой адрес. В сентябре он сетовал на журналистов:

«Я очень рад быть лучшим бомбардиром Бразилии в отборочных матчах и лучшим ассистентом сборной. Скоро, если все пойдет хорошо, для меня будет честью обойти Пеле и стать лучшим бомбардиром сборной. Не знаю, что мне еще сделать, чтобы люди меня уважали. Это нормально, так происходит уже давно. Репортеры, комментаторы, все остальные. Иногда мне даже не хочется давать интервью, но для важных моментов я делаю это. Пусть подумают немного».

Спустя месяц он ответил на обвинения в непрофессионализме.

«Я говорю об уважении, потому что люди повторяют: «Неймар не бережет себя, Неймар – то, Неймар – се». Как футболист может находиться в топе в течение 12 лет, если он не бережет себя? Это невозможно. Я знаю, как нужно следить за собой. Я провожу практически 24 часа в сутки в компании физиотерапевта и фитнес-тренера просто так что ли?»

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