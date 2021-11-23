Оскар Табарес покинул пост главного тренера сборной Уругвая. И вместе с ним ушла целая эпоха. Именно Табарес возродил детский футбол на родине, сделал образование и саморазвитие модной фишкой уругвайских игроков. За долгие 15 лет тренер Табарес приучил болельщиков к тому, что выход национальной команды на чемпионаты мира – данность. При нем уругвайцы постоянно играли в плей-офф самого престижного международного турнира, а в 2010 году даже пошумели в полуфинале южноафриканского чемпионата мира.

Однако Футбольная федерация Уругвая приняла жесткое решение об отставке легенды. Всему виной недавние результаты квалификации на чемпионат мира в Катаре. «Небесно-голубые» в последней игре разгромно влетели Боливии. Более того, уругвайцы проиграли четыре матча подряд, а теперь идут на седьмом месте в таблице и рискуют не попасть даже в стыки. Вспоминаем самые яркие факты о легендарном уругвайском тренере Оскаре Табаресе.

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Шел 1978 год. 31-летний защитник уругвайского середняка «Атлетико Белла Виста» Оскар Табарес решил, что пришло время уходить – больше он никогда не завяжет шнурки на бутсах. Заработанных футболом денег хватало, чтобы немного пожить без работы и найти себя в чем-то новом. И все же Табаресу была необходима постоянная работа. Оскар устроился учителем в небольшую среднюю школу в пригороде родного Монтевидео и успешно преподавал ученикам начальных классов. Уругвайским учителям платили мало и нестабильно. Табарес сменил несколько школ: учитель сталкивался с детской преступностью, больными и бедными школьниками и их неблагополучными семьями. Но где бы ни учил Табарес, дети были без ума от преподавателя. А его возвращение в футбол было воспринято школьниками как настоящая трагедия.

Табарес обязан школе многими навыками работы с игроками. Но преподавательская деятельность подарила ему не только опыт, но и необычное прозвище. Футболисты клубов, а потом и сборной с уважением называют коуча Учителем.

Оскар Табарес преподает историю младшим школьникам Фото: Other Agency

Стал тренером из-за объявления по радио

Все произошло довольно неожиданно. Уставший после насыщенного дня Оскар настраивал старенькое радио в небольшой квартирке, чтобы хоть как-то скрасить пасмурный вечер. Вдруг он услышал голос диктора, который объявил о наборе тренеров в детскую команду «Пеньяроль». Причем главным качеством для получения должности являлось не знание футбола, а опыт работы с детьми. Табарес подскочил от удивления и немедленно стал искать бумагу для составления резюме. Он всю ночь расписывал умения и навыки, а на утро связался с представителями команды. Через несколько дней Табарес получил работу.

«Когда я заканчивал карьеру игрока, были люди, которые говорили мне: «Ты должен быть тренером. Футболистам комфортно с тобой». Я не придавал этому большого значения, но замечал, что молодые игроки часто обращались ко мне за советом, спрашивали мое мнение, делились переживаниями. После нескольких лет в школе я задумался об этом всерьез и понял – надо обязательно попробовать», – вспоминал Табарес.

Попробовал себя в молодежке Уругвая

Табарес не задержался в академии «Пеньяроля» надолго. Молодой тренер получил довольно авантюрное предложение возглавить молодежную сборную Уругвая и отправиться с ней на Панамериканские игры. Табарес согласился, но пришел в абсолютно сырую команду с нулевой сыгранностью. У футболистов не было игровой формы, они тренировались и даже играли в домашней одежде, у некоторых не было бутс. Учитель возмутился и потребовал привести молодежку в порядок: выбил у футбольной федерации экипировку. Оскар уже тогда решил изменить манеру игры Уругвая. До прихода Учителя юные уругвайцы бросались в необдуманные подкаты, ломали соперников и славились кровожадностью. Бессмысленная жестокость не входила в планы Табареса. Он нашел идеальное сочетание темперамента и холодной, постоянно включенной головы.

«Святой Грааль футбола – это баланс»

Перестроенная Учителем команда без проблем вышла из группы. В полуфинале Уругвай попал на Гватемалу и с трудом вырвал победу со счетом 2:1. А в финале «чарруас» уже ждала непобедимая Бразилия. Тренер мощной речью настроил уругвайцев, и они в тяжелейшем матче победили с минимальным преимуществом.

Провалился в «Милане»

После триумфа с молодежкой Уругвая у Табареса было множество успешных сезонов с различными средними клубами Южной Америки. Тренер понял, что ему необходимо расти и решился на переезд в Европу, а первым его местом работы стал итальянский «Кальяри». Учитель привел сардинийцев к девятому месту в таблице и выжал из состава максимум. В сезоне-1995/96 Фабио Капелло в четвертый раз за пять лет выиграл с «Миланом» золото Серии А и укатил руководить мадридским «Реалом». На пороге «Миланелло» появился Оскар Табарес, от которого ждали не менее ошеломляющих результатов.

Оскар Табарес в «Милане» Фото: Other Agency

Но красно-черная командировка обернулась для Табареса настоящим кошмаром. Уже в первом матче при новом тренере «Милан» позорно уступил Суперубок Италии «Фиорентине». К ноябрю чемпион скатился во вторую половину таблицы и вылетел из Кубка страны, а в декабре – прекратил борьбу в Лиге чемпионов.

Скромный уругваец не смог выстроить отношения со звездами: Мальдини, Веа, Баджо, Десайи и Давидсу не нужен был учитель, они ставили себя выше любого тренера. В Италии Табареса не смешивали с грязью – его представляли интеллигентным и вежливым человеком, однако неспособным управлять звездами первой величины. Боссы «Милана» не стали долго терпеть постоянные неудачи команды и уволили Табареса. А коуч решил больше не задерживаться в Европе.

Занял место под солнцем

Учитель вернулся на родину и снова стал тренировать небольшие и скромные клубы. В 2005 году Табарес принял предложение федерации и возглавил сборную Уругвая. Это было его лучшим решением. В национальной команде он сразу создал прекрасную атмосферу и наладил дисциплину. Обязал всех игроков посещать театры и музеи, нанял учителей английского языка, построил библиотеку и лично разговаривал с неуспевающими и ленивыми футболистами. Тренировки «чарруас» практически всегда проходили не под современные хиты музыки, а под шедевры классики.

Игроки ответили Табаресу взаимностью. «Настоящий идол. Когда он начинает говорить, все замолкают. Ни одного слова впустую, только важнейшие мысли», – не скупился на комплименты Луис Суарес. Учитель наладил футбольную систему Уругвая, знал досье каждого футболиста сборной, включая молодежку и команду до 12 лет. Эдинсон Кавани не раз подчеркивал педагогический успех тренера: «Он завоевал расположение всех игроков. Мы многое проходим вместе и ценим дружеские отношения между учителем и учеником, тренером и футболистом». За 15 лет в сборной при Табаресе не было ни одного громкого или позорного скандала. Пресса не рассказывала о недопонимании между футболистами, потому что его просто не было.

Я футбольный человек, но понимаю, что есть вещи намного важнее футбола. Спорт всегда должен способствовать развитию и образованию

При Табаресе сборная заняла четвертое место на чемпионате мира 2010 года, без проблем квалифицировалась на ЧМ в Бразилии, а затем и России. В 2011 году Учитель оставил ни с чем Лионеля Месси и лихо выиграл Кубок Америки. После такого триумфа Табареса признали лучшим тренером мира по версии Международной федерации футбольной истории.

Оскар Табарес Фото: Getty Images

«Уругвай – это одна из самых важных футбольных культур в мире. Под футбольной культурой я подразумеваю страны, где сборная – часть национальной самобытности. В последние годы Уругвай ассоциировался только с грубостью и жестокостью. Мы ответили, вырастив поколение великолепных футболистов. Юные игроки должны играть в топ-клубах Европы, но уезжать из страны с пониманием, что они – часть уругвайской традиции, часть великой сборной», – с гордостью заявил Табарес на одной из пресс-конференций.

Страшно заболел и тренировал на костылях

В 2016 году у тренера диагностировали синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. У некоторых пациентов заболевание отнимает возможность передвигаться и нормально существовать: парализует руки ноги, лицевые мышцы. Иногда лишает способности разговаривать и даже глотать. Синдром Гийена-Барре несет потенциальную угрозу для жизни, а лекарства от него еще не придумали – можно лишь купировать симптомы. «Бывают дни, когда я могу передвигаться самостоятельно, а в другие – нет, но в моей работе и в отношениях с игроками ничего не изменилось. Я буду тренировать сборную Уругвая до тех пор, пока результаты не дадут понять, что пора уйти», – подчеркивал тренер.

Иногда болезнь серьезно брала верх, но Табарес все равно не бросал работу – руководил сборной на костылях или в электрической инвалидной коляске. На вопросы журналистов об инвалидном кресле отшучивался: «Зову эту красавицу «Феррари», всегда приходит на выручку. Правда, мощности маловато, а так бы заложил пару виражей».

Оскар Табарес Фото: Getty Images

Отказался от признания и почестей

В 2018 году власти Монтевидео приняли решение поставить Оскару Табаресу памятник на одной из главных улиц города. В тот же вечер Учитель связался с главой муниципалитета и попросил уничтожить все документы на будущую статую. Мэр был поражен решением тренера и спросил, почему Табарес отказывается от такой чести. На что коуч скромно ответил: «Ничего личного. Просто это может навредить атмосфере в моей команде».

Теперь путешествие длиной в 15 долгих лет подошло к концу. Пути уругвайской сборной и 74-летнего Табареса разошлись. Неизвестно, сможет ли это решение как-то повлиять на судьбу «чарруас» в квалификации чемпионата мира. Но одно ясно абсолютно точно: та сборная Уругвая, которую мы знаем сегодня практически всем обязана Оскару Табаресу и его невероятному таланту превращать маленькие команды в сенсации.

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