Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Эквадора в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Матч в Кито закончился со счетом 1:1.

Бразиля открыла счет на шестой минуте усилиями Каземиро, который пробил из-за пределов штрафной. На 15-й минуте хозяева остались в меньшинстве: красную карточку получил эквадорский вратарь Александр Домингес, однако еще через пять минут защитник бразильцев Эмерсон заработал второе предупреждение, и составы уравнялись. Бразильцы чуть не остались вдевятером на 25-й минуте, когда Алиссон пошел прямой ногой и попал в голову Эннеру Валенсии. Судья Вильмар Рольдан сначала вручил вратарю красную карточку, но посмотрел ВАР и поменял ее на желтую.

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Эквадорцы сравняли на 75-й минуте благодаря мячу Феликса Торреса, а на пятой добавленной минуте Алиссон получил вторую желтую карточку, но снова избежал удаления. Арбитр еще раз воспользовался ВАР и не отменил предупреждение. Перемены настроения Рольдана касались не только Алиссона: на 55-й минуте после фола Рафиньи он сначала позволил эквадорцам пробить пенальти, но затем посмотрел повтор и передумал.

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