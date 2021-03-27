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Перед матчем
Сербия - Португалия
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Сербия – Португалия на Eurosport.ru! 27 марта 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Драган Стойкович или Фернанду Сантуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сербия и Португалия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сербия и Португалия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Сербия и Португалия выиграли первые матчи в отборе и возглавляют группу А. Сегодня эти сборные поборются за чистое промежуточное первое место.