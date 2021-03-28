Болгария
    -
    21:45
    28.03.21
    Стадион Васила Левски
    Италия
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Болгария - Италия

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Болгария – Италия на Eurosport.ru! 28 марта 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ясен Петров или Роберто Манчини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Болгария и Италия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Болгария и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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