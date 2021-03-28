Украина
    -
    21:45
    28.03.21
    Олимпийский
    Финляндия
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Украина - Финляндия

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Украина – Финляндия на Eurosport.ru! 28 марта 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Маркку Канерва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Финляндия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Украина и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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