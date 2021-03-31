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Перед матчем
Украина - Казахстан
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Украина – Казахстан на Eurosport.ru! 31 марта 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Талгат Байсуфинов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Казахстан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Украина и Казахстан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Украина и Казахстан по-разному стартовали в отборочном цикле на ЧМ-2022. Украинцы уже провели два матча – оба закончились вничью, а Казахстан стартовал с поражения от Франции и пока больше ни с кем не играл. Команда Шевченко может сегодня рвануть минимум на второе промежуточное место – надо обыгрывать казахов. Следите за матчем вместе с нами!