Украина
    -
    21:45
    31.03.21
    Олимпийский
    Казахстан
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Украина - Казахстан

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Украина – Казахстан на Eurosport.ru! 31 марта 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Талгат Байсуфинов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Казахстан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Украина и Казахстан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Артем Кутейников
      Главное 
       
       Удалить
       

      Привет! Украина и Казахстан по-разному стартовали в отборочном цикле на ЧМ-2022. Украинцы уже провели два матча – оба закончились вничью, а Казахстан стартовал с поражения от Франции и пока больше ни с кем не играл. Команда Шевченко может сегодня рвануть минимум на второе промежуточное место – надо обыгрывать казахов. Следите за матчем вместе с нами!