Молдавия - Израиль

Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Молдавия – Израиль на Eurosport.ru! 31 марта 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Роберто Бордин или Willibald Ruttensteiner? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Молдавия и Израиль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Молдавия и Израиль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

