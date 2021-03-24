Турция
    -
    20:00
    24.03.21
    Ататюрк Олимпият
    Нидерланды
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Турция - Нидерланды

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Турция – Нидерланды на Eurosport.ru! 24 марта 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шенол Гюнеш или Франк де Бур? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Турция и Нидерланды и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Турция и Нидерланды, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет