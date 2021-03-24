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Перед матчем
Мальта - Россия
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Мальта – Россия на Eurosport.ru! 24 марта 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Девис Манджа или Станислав Черчесов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальта и Россия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Мальта и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Сборная России впервые с 2013-го года сыграет в стыках за Чемпионат мира. Домашние турниры закончились, впереди – битва за Катар-2022. Первый соперник – скромная Мальта, которую отряд Черчесова должен перемолоть без явных проблем. Последить за этим процессом можно будет в текстовой трансляции на Eurosport.ru.