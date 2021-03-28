Албания
    -
    19:00
    28.03.21
    Air Albania Stadium
    Англия
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа I
      Групповой этап
      Перед матчем

      Албания - Англия

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Албания – Англия на Eurosport.ru! 28 марта 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдоардо Рейя или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Албания и Англия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Албания и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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