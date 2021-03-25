Германия
    -
    22:45
    25.03.21
    Шауинсланд-Райзен-Арена
    Исландия
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа J
      Групповой этап
      Перед матчем

      Германия - Исландия

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Германия – Исландия на Eurosport.ru! 25 марта 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Арнар Видарссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Исландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Германия и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сурен Аванесьян
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      Сборная Германии вступает в последнюю квалификацию под руководством Йоахима Лёва. Проводить великого коуча немцы точно хотят вторым золотом ЧМ. Первый соперник на пути в Катар – упорная Исландия. Последить за их битвой можно в текстовой трансляции на Eurosport.ru.