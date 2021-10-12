Сербия
    -
    21:45
    12.10.21
    Стадион Црвена Звезда
    Азербайджан
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Сербия - Азербайджан

      Футбол. Следите за матчем Сербия – Азербайджан на Eurosport.ru! 12 октября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Драган Стойкович или Джованни Де Бьязи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сербия и Азербайджан и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сербия и Азербайджан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет