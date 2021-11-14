Испания
    -
    22:45
    14.11.21
    Эстадио Ла Картуха
    Швеция
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Испания - Швеция

      Футбол. Следите за матчем Испания – Швеция на Eurosport.ru! 14 ноября 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Энрике или Янне Андерссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Швеция и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Испания и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Полина Шерстобитова
      Главное 
       
       Удалить
       

      Всем привет! Скучали по играм национальных сборных? Здесь мы с вами последим за встречей команд Испании и Швеции. Посмотрим, чем удивят подопечные Луиса Энрике и Янне Андерссона. Бросай все свои дела и смотри матч только вместе с Eurosport.ru!