Испания
    -
    21:45
    05.09.21
    Estadio Nuevo Vivero
    Грузия
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Испания - Грузия

      Футбол. Следите за матчем Испания – Грузия на Eurosport.ru! 5 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Де ла Фуэнте или Вилли Саньоль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Грузия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Испания и Грузия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сборная Испании рвется за реваншем после обидного поражения в полуфинале Евро. Лучшей местью будет блеснуть на ближайшем Чемпионате мира. Следите за новым этапом команды Луиса Энрике на пути в Катар по текстовой трансляции на Eurosport.ru!