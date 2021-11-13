Франция
    -
    22:45
    13.11.21
    Стад де Франс
    Казахстан
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Франция - Казахстан

      Футбол. Следите за матчем Франция – Казахстан на Eurosport.ru! 13 ноября 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Талгат Байсуфинов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Казахстан и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Франция и Казахстан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Полина Шерстобитова
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      Привет! Игры национальных сборных возвращаются. Здесь мы с вами последим за встречей Франции и Казахстана. Кто же окажется сильнее: Дидье Дешам или Талгат Байсуфинов? Бросай все и присоединяйся к текстовой трансляции матча вместе с Eurosport.ru!