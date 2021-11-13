Бельгия
1-ый тайм
1
-
0
22:45
13.11.21
Стадион короля Бодуэна
Эстония
    ЧМ. Квалификация. Европа • Группа E
    Групповой этап
    • 1-ый тайм
    • Бельгия
    • Эстония
    • Мец
      14'
    • Бентеке
      11'
    Перед матчем

    Бельгия - Эстония

    Футбол. Следите за матчем Бельгия – Эстония на Eurosport.ru! 13 ноября 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Роберто Мартинес или Томас Хеберли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бельгия и Эстония и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Бельгия и Эстония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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