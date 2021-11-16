Чехия
    -
    22:45
    16.11.21
    Генерали Арена
    Эстония
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Чехия - Эстония

      Футбол. Следите за матчем Чехия – Эстония на Eurosport.ru! 16 ноября 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ярослав Шилгавы или Томас Хеберли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чехия и Эстония и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Чехия и Эстония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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