Турция
    -
    21:45
    01.09.21
    Vodafone Park
    Черногория
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Турция - Черногория

      Футбол. Следите за матчем Турция – Черногория на Eurosport.ru! 1 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шенол Гюнеш или Miodrag Radulovich? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Турция и Черногория и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Турция и Черногория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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