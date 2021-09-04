Словения
    -
    19:00
    04.09.21
    Спортивный парк Стожице
    Мальта
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Словения - Мальта

      Футбол. Следите за матчем Словения – Мальта на Eurosport.ru! 4 сентября 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Матьяж Кек или Девис Манджа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Словения и Мальта и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Словения и Мальта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет