Россия
    -
    21:45
    07.09.21
    Открытие Арена
    Мальта
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Россия - Мальта

      Футбол. Следите за матчем Россия – Мальта на Eurosport.ru! 7 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Валерий Карпин или Девис Манджа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Мальта и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Россия и Мальта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Карпин продолжает борьбу за Чемпионат мира в Катаре! Следующий соперник на очереди – Мальта. Следите за противостоянием на Eurosport.ru!