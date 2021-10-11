Словения
    -
    21:45
    11.10.21
    Людски Врт
    Россия
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Словения - Россия

      Футбол. Следите за матчем Словения – Россия на Eurosport.ru! 11 октября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Матьяж Кек или Валерий Карпин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Словения и Россия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Словения и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Нарижный
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      Сборная Россия с большим трудом обыграла словаков, но чтобы спокойно выдохнуть и практичнски второе место, нужно сделать еще одно усилие и разорвать Словению. Получится ли у команды Карпина взять три очка в Мариборе? Узнаем совсем скоро.