Россия
    -
    20:00
    11.11.21
    Газпром Арена
    Кипр
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Россия - Кипр

      Футбол. Следите за матчем Россия – Кипр на Eurosport.ru! 11 ноября 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Валерий Карпин или Никос Костеноглу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Кипр и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Россия и Кипр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Сборная России перед последними двумя матчами отборочного турнира на ЧМ-2022 взлетела на первое место в группе, опережая на два балла Хорватию. Надо обязательно обыгрывать Кипр, чтобы перед последним туром чувствовать себя спокойнее. Заглядывайте в этот текстовый лайв, если верите в успех сборной!