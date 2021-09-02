Венгрия
    -
    21:45
    02.09.21
    Пушкаш Арена
    Англия
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа I
      Групповой этап
      Перед матчем

      Венгрия - Англия

      Футбол. Следите за матчем Венгрия – Англия на Eurosport.ru! 2 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Росси или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Венгрия и Англия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Венгрия и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Англия и Венгрия – лидеры группы I. Если в возможностях сборной «трех львов» никто не сомневался, то на месте владельцев «Пушкаш Арены» ожидались поляки, но команда Левандовски пропустила вперед даже Албанию. Оно и к лучшему, ведь 2 сентября 2021 года мы лицезреем поединок двух лидеров квартета, что дает дополнительную интригу. Давайте смотреть вместе!