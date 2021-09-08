Польша
    -
    21:45
    08.09.21
    PGE Narodowy
    Англия
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа I
      Групповой этап
      Перед матчем

      Польша - Англия

      Футбол. Следите за матчем Польша – Англия на Eurosport.ru! 8 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паулу Соуза или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Польша и Англия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Польша и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сборная Англии по футболу в сентябре одержала две победы подряд с одинаковым счетом 4:0. Пострадали Венгрия и Андорра. На их фоне Польша выглядит более серьезным соперником, которому игроки Саутгейта могут и не забить столько мячей. Поляки разгромили Албанию и Сан-Марино, а теперь встретят лидеров группы на «Национальном стадионе» в Варшаве.

      Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию матча Польша – Англия, куда приглашает всех и каждого!