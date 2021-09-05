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Перед матчем
Германия - Армения
Футбол. Следите за матчем Германия – Армения на Eurosport.ru! 5 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Хоакин Капаррос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Армения и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Германия и Армения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Вы удивитесь, но Армения – лидер отборочной группы J, а никак не Германия. Немцы в отличие от лидера однажды проиграли, а вот армяне прошли четыре тура всего с одной потерей очков – ничьей с Северной Македонией. Изменится ли лидер в группе J? Вся информация в этом текстовом лайве!