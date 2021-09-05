Германия
    -
    21:45
    05.09.21
    Мерседес-Бенц Арена
    Армения
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа J
      Групповой этап
      Перед матчем

      Германия - Армения

      Футбол. Следите за матчем Германия – Армения на Eurosport.ru! 5 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Хоакин Капаррос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Армения и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Германия и Армения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Артем Кутейников
      Главное 
       
       Удалить
       

      Вы удивитесь, но Армения – лидер отборочной группы J, а никак не Германия. Немцы в отличие от лидера однажды проиграли, а вот армяне прошли четыре тура всего с одной потерей очков – ничьей с Северной Македонией. Изменится ли лидер в группе J? Вся информация в этом текстовом лайве!