Румыния
    -
    21:45
    11.10.21
    Национальный стадион Бухареста
    Армения
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа J
      Групповой этап
      Перед матчем

      Румыния - Армения

      Футбол. Следите за матчем Румыния – Армения на Eurosport.ru! 11 октября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мирел Рэдой или Хоакин Капаррос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Румыния и Армения и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Румыния и Армения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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